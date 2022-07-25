25.07.2022
10:42
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Якутия

На что жаловались прокурору республики жители Вилюйского улуса

Прокурор Республики Саха (Якутия) Попов М.Н. посетил с рабочим визитом Вилюйский район

Прокурор республики Максим Попов посетил с рабочим визитом Вилюйский район, где провел личный прием жителей и субъектов предпринимательства.

Граждане обратились на прием по вопросам защиты их жилищных прав, в том числе при реализации прав детей – сирот на обеспечение жилыми помещениями, о нарушениях законодательства об исполнительном производстве. Сообщено о непринятии уполномоченными органами мер по надлежащему содержанию дорог, незаконном отказе в предоставлении земельного участка, неисполнении строительной компанией своих обязательств по строительству частного дома.

Субъектами предпринимательского сообщества подняты вопросы, связанные с налогообложением, предоставлением ключей цифровой подписи, земельного участка для развития бизнеса, ненадлежащей работы водонасосной станции и др.

Всем обратившимся заявителям даны разъяснения правового характера, по принятым обращениям организованы проверки. Их результаты поставлены прокурором республики на контроль.

В ходе визита прокурор республики также проверил ход реализации
на территории района мероприятий национальных проектов «Здравоохранение» и «Культура».

Осмотрено строительство больничного комплекса в районном центре, культурного центра в с. Тасагар, проверен ход и объем ремонтных работ на объекте образования в г. Вилюйске.

  По результатам осмотра прокурору района поручено взять на контроль соблюдение подрядчиками графика строительных и ремонтных работ, своевременное введение объектов в эксплуатацию.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.

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