10.09.2019
00:22
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Политика
На что надеется Айсен Николаев?
Редкая пресс-конференция главы Якутии обходится без традиционного вопроса о перспективах моста через Лену. Спросили и на этот раз, 9 сентября.
На этот раз Айсен НИКОЛАЕВ ответил, что целесообразность строительства моста полностью доказана. Взяты согласования у всех министерств и ведомств. Якутяне помнят, что ранее у руководства страны возникал вопрос по целесообразности строительства моста через Лену, который «просто упрется в Якутск». Теперь все федералы в курсе, что мост свяжет со страной федеральной дорогой Магадан и Камчатку. Что мост необходим для экономического развития Дальнего Востока.
«Я надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — признался Айсен Николаев.
Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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