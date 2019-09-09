На что надеется Айсен Николаев?

Редкая пресс-конференция главы Якутии обходится без традиционного вопроса о перспективах моста через Лену. Спросили и на этот раз, 9 сентября.

На этот раз Айсен НИКОЛАЕВ ответил, что целесообразность строительства моста полностью доказана. Взяты согласования у всех министерств и ведомств. Якутяне помнят, что ранее у руководства страны возникал вопрос по целесообразности строительства моста через Лену, который «просто упрется в Якутск». Теперь все федералы в курсе, что мост свяжет со страной федеральной дорогой Магадан и Камчатку. Что мост необходим для экономического развития Дальнего Востока.

«Я надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — признался Айсен Николаев.