На что будет в первую очередь направлена дотация республике?

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении из резервного фонда 100 млрд.рублей для возмещения выпадающих доходов региональных бюджетов, вызванных негативным влиянием на экономику в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, и обеспечения их устойчивости, из которых Республике Саха (Якутия) распределено 4,9 млрд. рублей.



Ранее правительство Российской Федерации уже выделяло средства на поддержку сбалансированности регионов, однако в соответствии с принятой методикой республика не попала в число получателей дотации.



Республика направила предложения в адрес Минфина России и Минэкономразвития России об изменении подходов распределения дотации, примененных в первом транше.



Предложения касались особенностей периодов поступления налогов в бюджет республики и других регионов, в структуре экономики которых преобладают экспортно-ориентированные отрасли.

Минфином России были приняты обоснования, что влияние кризисных циклов на поступления налогов для регионов проходит по-разному — применение прямого сравнения поступлений доходов за отчетный квартал по сравнению с аналогичным периодом отчетного года не является показательным для оценки всех групп регионов.



Изменен также порог ограничения на предоставление дотации по уровню бюджетной обеспеченности субъекта РФ с 1,5 до 1,1, что позволило сократить количество регионов для выделения помощи из федерального бюджета, и направить их на помощь регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности.



Таким образом, предложения республики были услышаны и учтены в подходах при распределении второго транша.



Указанные средства частично компенсируют снижение поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Якутии и будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных обязательств, предусмотренных законом о государственном бюджете республики, таких как заработная плата работникам бюджетной сферы, социальные выплаты для населения, содержание бюджетных учреждений и т.д.