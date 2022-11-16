На что больше всего якутские семьи направляют маткапитал

В Якутии за все годы реализации федерального проекта основным направлением использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал является улучшение жилищных условий — это 84% от всех решений Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия), сообщает тгк Отделение Пенсионного фонда по РС(Я)

Подробнее о том, как улучшить жилищные условия с помощью материнского (семейного) капитала читайте на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_housing/.

Фото: Sakhalife Источник: тгк Отделение Пенсионного фонда по РС(Я)

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