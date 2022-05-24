На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ведется строительство компрессорного цеха № 2 Центральной дожимной компрессорной станции (ЦДКС). Основная функция нового производственного объекта — прием и подготовка природного газа с Ковыктинского месторождения Иркутского центра газодобычи. Здесь углеводородное сырье будет проходить положенную по технологии очистку и компримирование для дальнейшей подачи в магистральный газопровод «Сила Сибири».

— Второй компрессорный цех больше похож на линейную станцию, — поясняет Олег Мотко, начальник участка ЦДКС ГКС ЧНГПУ. — Одним из его принципиальных отличий от первого цеха являются пылеуловители, установленные на входе. Это оборудование необходимо для очистки природного газа перед его подачей в компрессорный цех. На объекте уже смонтировано шесть блоков пылеуловителей, в дальнейшем будет выполнена их обвязка.

По всему периметру строительной площадки КЦ-2 активно ведутся строительно-монтажные работы. Продолжается строительство здания для энергетического блока. Выполняется монтаж секций аппаратов воздушного охлаждения газа. Ведется подготовка основания под установку газоперекачивающих агрегатов.

Сердцем нового компрессорного цеха производственники называют установку подготовки импульсного и топливного газа — это готовая секция от производителей уже поступила. УПИиТГ — технически сложный узел, включающий сепараторы, различные регуляторы и автоматику. Он обеспечивает основные технологические процессы. Его показания в режиме реального времени будут транслироваться на главный щит. Настройка «киповского» оборудования — это следующий шаг в этом блоке.

С освоением Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и выходом его на полную проектную мощность связаны главные перспективы нашей компании. План развития ЧНГКМ осуществляется поэтапно и в установленные сроки.

Как ранее сообщалось, строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения находится в завершающей стадии: сварено, уложено и засыпано около 793 км линейной части — более 93% протяженности.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы. Осуществляет разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО). В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018, ISO 50001. Коллектив насчитывает порядка 5000 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.