26.12.2022
22:46
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Экономика

На Чаяндинском месторождении запущен цех по ремонту электрооборудования


Современный комплекс оборудования нового цеха позволяет выполнять полный цикл ремонта двигателей мощностью до 100 кВт автономно на месторождении.
Электродвигатели на современном добывающем производстве используются повсеместно: от вспомогательного оборудования подразделений до установок комплексной подготовки газа.
Технологическая цепочка полностью собрана и готова к проведению ремонтных работ под ключ, в том числе, высоковольтного оборудования. После всех проведенных процедур на выходе получаются полностью исправные электродвигатели.


Все оборудование соответствует высоким нормам эксплуатационной и технической безопасности.
Сегодня на базе цеха специалисты компании приступили к ремонту первой партии электродвигателей и техническому обслуживанию сварочных аппаратов.
Ввод в эксплуатацию нового цеха – значительно сэкономит время и средства на ремонт электродвигателей.


Главные перспективы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» связаны с освоением ЧНГКМ и выходом его на полную мощность. Развитие промысла осуществляется поэтапно и в установленные сроки.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Источник: Материал и фото предоставлены пресс-службой ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

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