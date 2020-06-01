На Чаяндинском месторождении снят карантин

Сегодня глава Якутии подписал соответствующий указ.

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении сняли карантин, введенный 17 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее карантин по коронавирусу был снят с большей части территории месторождения. Такой режим оставался только на двух участках – «ВЗиС 72 км АО «Стройтранснефтегаз» и «ВЗиС Опорная база ООО «Газпром добыча Ноябрьск», где располагались госпиталь и изоляторы.

В настоящее время вывезли более 8 тысяч человек (из 10 тысяч). Из них 140 человек доставили в медучреждения Якутии, остальные вернулись в те регионы, откуда они прибыли. Сейчас на месте остаются порядка 2,5 тыс. вахтовиков. Производственный процесс ведется в штатном режиме.