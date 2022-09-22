На Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение доставлен газотурбинный двигатель

Он будет использоваться для обеспечения гарантированного резерва в работе газоперекачивающих агрегатов (ГПА) Центральной дожимной компрессорной станции (ЦДКС). Деятельность ЦДКС обеспечивают в настоящее время четыре ГПА, которые работают в постоянном режиме. Это плановая поставка, предусмотренная проектом для подобных объектов.Мощность резервного двигателя, изготовленного отечественными производителями, составляет 25 мегаватт. Кроме газодобывающей сферы, такие двигатели успешно применяются в авиации, обеспечивая полеты самолетов ИЛ-96. В технологическом процессе нашей компании подобное оборудование эксплуатируется на объектах Западно-Таркосалинского газового промысла, а также на межступенчатой компрессорной станции Установки мембранного выделения гелиевого концентрата (УМВГК) Чаяндинского газопромыслового управления.Транспортировка газотурбинного двигателя в Якутию заняла 21 день. Доставка груза массой более 11 тонн осуществлялась в специальном контейнере, оборудованном индикаторами ударных перегрузок. Мультимодальная логистика включала путь по железной дороге, федеральной автотрассе, межпромысловому проезду.

Оборудование доставлено в полной сохранности, в соответствии с требованиями безопасности.Для обеспечения работоспособности ЧНГПУ ежегодно доставляется более 20 тысяч тонн различных грузов. На месторождении сформирован резервный запас материалов и химических реагентов – он соответствует действующим отраслевым технологическим стандартам и готов к использованию. Его наличие и доступность для эксплуатационных служб промысла является дополнительной гарантией надежной работы газодобывающего производства.