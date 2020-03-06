На Чаяндинское месторождение материально-технические ресурсы доставят по автозимнику

Изменилась структура поставок материально-технических ресурсов на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (ЧНГКМ), разрабатываемое компанией «Газпром добыча Ноябрьск». Отмечается, что это необходимо для эффективной работы промысла. (ЧНГКМ) – один из ключевых элементов Восточной газовой программы.

Напомним, основная схема доставки грузов – мультимодальное сообщение. Однако если ранее по зимней автомобильной дороге «Вилюй» доставляли материалы и оборудование для строительства, то после ввода в эксплуатацию первоочередных объектов производственной инфраструктуры возникла потребность в химических реагентах, специальных маслах и жидкостях.

В течение года на месторождение доставят две тысячи тонн дизельного топлива, 128 тонн ингибитора коррозии и более 400 баллонов поверочных смесей. Предполагается, что общий объем материально-технических ресурсов составит три тысячи тонн. «Вилюй» позволит завести 15% от годовой потребности в метаноле, остальная часть поступит на промысловые площадки во время сезонной навигации по реке Лене.

В компании отметили, что до конца года в распоряжение Чаяндинской колонны управления технологического транспорта и спецтехники поступит автотранспорт и новая строительно-дорожная техника. В общей сложности – 53 единицы, причем на природном газе работают 14 специальных машин.

На предприятии также добавили, что сегодня обеспечить Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение всем необходимым стало намного проще, чем раньше. Уже работает Пеледуйская база, на складах которой хранятся еще не вовлеченные в производство грузы. Это позволяет создавать необходимый запас материально-технических ресурсов для функционирования месторождения.

Планируемый объем перевозки грузов по поставке заказчика в период действия автозимника «Вилюй» составит почти две тысячи тонн, по линии подрядчиков – свыше 21 тысячи.

Чаяндинское месторождение – одно из крупнейших на востоке страны. Это месторождение играет важную роль в реализации Восточной газовой программы, основная задача которой – создание единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения восточных регионов России, а также канала экспорта газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Расположено месторождение в суровых природно-климатических условиях, что требует особого подхода к эксплуатации производственных мощностей. Газ месторождения характеризуется сложным компонентным составом и содержит значительные объемы гелия. Поэтому впервые в России в промышленном масштабе на месторождении задействуют систему мембранного извлечения гелия из природного газа прямо на месте добычи природных ресурсов.

Запасы месторождения оцениваются в 1,2 млрд кубометров, что делает его крупнейшим в Якутии.Оператором по разработке Чаяндинского месторождения выступает ООО «Газпром добыча Ноябрьск».