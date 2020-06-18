На cевере Якутии ожидается 35-градусная жара

Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников 18 июня в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам лесопожарной обстановки на территории республики.

Во вступительном слове первый вице-премьер отметил, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров на территории республики меньше в четыре раза.

«Но сейчас резко возрастает класс пожароопасности. Поэтому нужно быть готовыми к этому, и сделать так, чтобы не было угрозы населённым пунктам и объектам экономики», — сказал Колодезников.

Заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик сообщила, что с сегодняшнего дня самый высокий 5-й класс пожарной опасности наблюдается в Верхнеколымском районе. 4-й класс пожарной опасности ожидается в Чурапчинском, Амгинском, Оймяконском и Абыйском районах.

Маршалик озвучила, что из-за антициклона, находящегося сейчас между Индигиркой и Колымой на данный момент на северо-востоке республики температура выше, чем в центральных и южных районах. Таким, образом в ближайшую неделю в северных районах будет 30-35 градусов жары. Антициклон постепенно смещается с колымо-индигирских районов на верхоянье и дальше на Булунский и Анабарский.

О пожароопасной обстановке на территории Якутии с информацией выступил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. Он сообщил, что на активно охраняемой территории лесного фонда действующих лесных пожаров пока нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда и в землях ООПТ зарегистрировано 147 лесных пожаров общей площадью более 138 тысяч га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 61 лесной пожар на площади 4 839,2 га, которые были оперативно ликвидированы.

О мерах по защите населённых пунктов республики, подверженных угрозе лесных пожаров в период пожароопасного сезона, на заседании информацию представил начальник Главного управления МЧС России по РС (Я) Павел Гарин. В ходе своего выступления он сообщил, что в 21 населённом пункте республики до сих пор не устранены нарушения правил пожарной безопасности. Алексей Колодезников, подчеркнув, что на это руководителям муниципалитетов был дан определённый срок, поручил подготовить в адрес прокурора республики обращение о принятии дополнительных мер в отношении глав данных муниципальных образований.

На заседании с информацией о лесопожарной обстановке выступили главы Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского и Усть-Янского районов.

Подводя итоги заседания, Алексей Колодезников в связи с повышением класса пожароопасности на территории республики указал всем ответственным руководителям держать на контроле вопросы тушения лесных пожаров.