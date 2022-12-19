19.12.2022
10:31
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Судебная хроника

На бывшего сотрудника полиции заведено уголовное дело

Прокуратура Алданского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ИВС ОМВД России по Алданскому району

 Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника изолятора временного содержания ОМВД России по Алданскому району.  Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, если они совершены из иной личной заинтересованности).

По версии следствия, в октябре 2022 года сотрудник ИВС, являясь должностным лицом, передал сотовый телефон обвиняемому, содержащемуся в изоляторе временного содержания, который пообещал оказать содействие в решении вопросов сотрудника.  

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

По представлению прокуратуры в адрес начальника отдела МВД России по Алданскому району, сотрудник уволен из органов полиции.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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