На Борулахском Ысыахе национальные виды спорта стали одним из ярких мероприятий

На самом любимом и ожидаемом якутянами национальном празднике Ысыах, идейный вдохновитель Василий Попов, мастер спорта по хапсагаю, индивидуальный предприниматель, при поддержке администрации Борулахского наслега, советов отцов: Верхоянского района и Борулахского наслега, провели Спортивные соревнования среди юношей 2005-2007 г.р. по национальному многоборью «Байды ыһыаҕын онньуулара-2022».

Участие приняли пять смелых и отважных юношей из Борулахского, Сартанского наслегов и города Верхоянска.

В течение двух дней молодые люди соревновались в семи видах: «Үс төгүл үс»- три прыжка «кылыы», «Тутумэргиир» (Якутская вертушка), Борьба «Хапсагай», Стрельба из лука, Мас-рестлинг, Бег на 400 метров, Ыарахханыкөтөҕүү.(Специальное поднятие мешка с песком весом 80 кг).

«Развитие детского спорта — одно из важных направлений, которому сегодня нужно уделять большое внимание. В соревнованиях юноши показали свою ловкость, свою силу, упорство. Все участники отлично выступили. Мы не только поддерживаем данным мероприятием спорт, мы поддерживаем наши национальные традиции, что очень важно. Хочу поблагодарить всех, кто оказал поддержку в организации спортивных игр. Отдельную благодарность выражаю нашим спонсорам, которые нам предоставили денежный призовой фонд», сказал председатель совета Отцов Верхоянского района Владислав Иванов.

Призовые места были распределены следующим образом:

Одержал победу Вячеслав Попов (учащийся Борулахской СОШ), который получил за первое место — 40000 рублей.

Второе место взял Вячеслав Бочкарев (учащийся Верхоянской СОШ), его приз составил 30000 рублей.

И почетное третье место — Артем Анисимов (учащийся Верхоянской СОШ), которому вручили 20000 рублей.

Всем участникам были вручены ценные призы.

Спонсорами данного мероприятия выступили предприниматели и землячество Борулахского наслега.