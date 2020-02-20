На борту самолета, летевшего в Якутск, поймали курильщика

Транспортные полицейские задержали пассажира, курившего на борту самолета, следовавшего по маршруту «Среднеколымск — Якутск». По прибытии данного рейса стражи правопорядка, сопроводили 35-летнего жителя Республики Саха (Якутия) в дежурную часть полиции, где в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 6 ст.11.17 и ч. 1 ст. 6.24. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Фото: Из архива Sakhalife.ru Источник: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте

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