20.02.2020
16:30
107
Происшествия
На борту самолета, летевшего в Якутск, поймали курильщика
Транспортные полицейские задержали пассажира, курившего на борту самолета, следовавшего по маршруту «Среднеколымск — Якутск».
По прибытии данного рейса стражи правопорядка, сопроводили 35-летнего жителя Республики Саха (Якутия) в дежурную часть полиции, где в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 6 ст.11.17 и ч. 1 ст. 6.24. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Фото: Из архива Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
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