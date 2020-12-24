На борьбу с коронавирусом в республике направлено 10 млрд 900 млн рублей

В ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) Айсен Николаев озвучил результаты работы по борьбе с коронавирусом в республике. Глава Якутии отметил, что была проведена незамедлительная перестройка жизнедеятельности республики для защиты здоровья людей.

Так, в кратчайшие сроки было мобилизовано здравоохранение: организованы инфекционные отделения, больницы оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства и средства защиты.

«Выстроенная в рамках модернизации структура здравоохранения доказала эффективность в борьбе с коронавирусом. Нам удалось в считанные дни развернуть систему инфекционных стационаров в районах и столице. Коечный фонд для лечения больных Covid-19 увеличился с 435 коек до 3071», — отметил Ил Дархан.

Расстановка медицинских кадров позволила обеспечить больницы квалифицированными врачами, средним и младшим медперсоналом для борьбы с инфекцией. Совместно с Роспотребнадзором было развернуто широкое тестирование на коронавирус, начатое в марте с 300 исследований в двух лабораториях. Сейчас мощность 15 лабораторий доведена до 7 тысяч ПЦР-тестов в сутки. За все время пандемии тестирование прошли более 760 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в стране.

Оперативные штабы муниципалитетов создавали вторую линию защиты – открывали и оснащали обсерваторы, обеспечивали жилье и транспорт для медиков, организовывали дезинфекцию, доставку тестов, медикаментов, СИЗов во всех, даже в самых отдаленных районах.

На обеспечение медицины всем необходимым огромная помощь оперативно направляется от федерального центра. На нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 млрд 900 млн рублей – 7,5 млрд из федерального и 3 млрд 400 млн рублей из республиканского бюджетов.