На благоустройство округов и пригородов Якутска дополнительно выделено 14 млн. руб.

По распоряжению Окружной администрации города Якутска №1176р от 16 июля 2019 года часть денежных средств за счет экономии от выкупа акций АО «Водоканал» в размере 14 млн рублей дополнительно выделены на ремонт внутриквартальных дорог в городских округах и пригородах.

На сегодня средства в сумме 14 млн рублей распределены по всем территориальным управлениям города Якутска. Как сообщил руководитель управления Промышленного округа Александр Иванов, в настоящее время готовится проектно-сметная документация по ремонту внутриквартальных дорог.

«На выделенные деньги будут отсыпаны и грейдированы дороги по улицам Леваневского, Челюскина, Бабушкина и других. Ремонтные работы по всем внутриквартальным дорогам продолжатся до октября. Благодаря дополнительным средствам улучшится качество выполняемых работ. Благоустройство дворовых территорий – одно из самых важных составляющих комфортного проживания для населения, горожан», — отметил Александр Иванов.

Кроме того, в этом году за счет средств, сэкономленных от переноса сроков выкупа акций АО «Водоканал», в Якутске дополнительно профинансированы ремонт школьных и дошкольных учреждений, укрепление технической базы детских летних лагерей отдыха, ремонт здания ДЮСШ № 1, ремонт фундамента СОШ № 15, проведение экспертизы промышленной безопасности бесхозяйных газовых сетей, ямочный ремонт дорог, аварийно-восстановительные работы наружного освещения, ремонт площади Победы.