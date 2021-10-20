На бизонов нельзя охотиться и натравливать собак!

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Сегодня в республике насчитывается 290 голов лесных бизонов, 160 из которых родились здесь. Это стало возможным в рамках комплекса мероприятий по восстановлению популяции лесного бизона — крупнейшего представителя американской наземной фауны, завезенного из Канады. В Якутии успешный экологический проект по восстановлению исторического ареала распространения лесного бизона ведется с 2006 года.

Животные содержатся в специализированных питомниках на территории Хангаласского, Сунтарского и Горного улусов. На некоторых из них имеются ошейники, с помощью которых специалисты Дирекции биоресурсов ежедневно контролируют все перемещения бизонов.

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По информации Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков, в Горном улусе проводится формирование свободноживущей популяции лесного бизона. Средой обитания этих животных является прилегающая территория природного парка «Синяя». В связи с этим, широко мигрирующие животные могут оказаться за границами места выпуска в пределах близлежащих районов. Стоит отметить, что на территории выпуска лесных бизонов ограничена любая охотничья деятельность. Поэтому во время охоты на крупных животных необходимо быть уверенным, что под выстрел попадет животное, на добычу которого охотник имеет соответствующее разрешение. Кроме того, охотникам необходимо знать, что ни в коем случае нельзя притравливать охотничьих собак на бизонов.

Напомним, что лесной бизон занесен в Красную книгу Якутии и, следовательно, законодательно защищен. В соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса РФ, незаконная охота на краснокнижных птиц и зверей наказывается штрафом до 500 тысяч — 1 млн рублей или лишением свободы до 5 лет. Также отягчающим обстоятельством является незаконная охота на особо охраняемой территории.