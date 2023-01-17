На безнадзорных собак в Якутске потратили десятки миллионов рублей

На работу с безнадзорными собаками было направлено 46 млн.руб в 2022 году.



Об этом сообщил глава г. Якутска Евгения Григорьева в рамках ежегодного Отчета по итогам работы за 2022 год Тулагино-Кильдямском наслеге.

Это позволило отловить 3215 собак. На сегодняшний день в пункте передержки числится больше 1200 собак на пожизненном содержании.

В прошедшем году пункт передержки был переформирован в полноценный приют, сообщает тгк @exostolicy