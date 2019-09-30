На берегу моря Лаптевых найдено тело

28 сентября на берегу моря Лаптевых, в местности Тыы мастах, было найдено тело неопознанного мужчины. Отделением МВД России по Усть-Янскому району устанавливается личность покойного. Полиция просит помочь в его опознании. Приметы: Рост 170-175 см. В области верхней трети левого плеча находится татуировка в виде черепа в берете и крыльями вокруг, размером 6 на 3 см. В области верхнего предплечья имеется татуировка в виде неправильного креста. Лиц, располагающих какой-либо информацией просьба сообщить по телефонам: 8-999-949-01-07, 8-924-664-3333.

Фото: Открытые источники. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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