30.09.2019
19:02
41
Происшествия
На берегу моря Лаптевых найдено тело
28 сентября на берегу моря Лаптевых, в местности Тыы мастах, было найдено тело неопознанного мужчины.
Отделением МВД России по Усть-Янскому району устанавливается личность покойного.
Полиция просит помочь в его опознании.
Приметы: Рост 170-175 см. В области верхней трети левого плеча находится татуировка в виде черепа в берете и крыльями вокруг, размером 6 на 3 см. В области верхнего предплечья имеется татуировка в виде неправильного креста.
Лиц, располагающих какой-либо информацией просьба сообщить по телефонам: 8-999-949-01-07, 8-924-664-3333.
Фото: Открытые источники.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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