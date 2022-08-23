На Белом озере в Якутске состоялась итоговая парусная регата

В ГОО Яхт-клубе «Пятнадцатилетний капитан» состоялась итоговая парусная регата-2022, в рамках проекта «Паруса в городе», поддержанного Фондом президентских грантов.

В соревнованиях приняли участие 9 команд, в составе трех человек. Самому молодому участнику соревнований 15 лет, а самому возрастному 62 года. Этот факт показывает, что при желании обучаться парусному спорту возраст не имеет значения.

Праздник для жителей города Якутска на Белом озере прошел на высоком организационном уровне. Участников проекта поддерживали зрители, друзья, родные и гости мероприятия.

Открытие регаты украсил вокальный ансамбль «Поющие леди».

На открытии регаты с приветственным словом выступил руководитель Управы Гагаринского округа города Якутска Евгений Сидоренко. Евгений Васильевич пожелал участникам регаты попутного ветра и семь футов под килем. Также он вручил директору ГОО Яхт-клуба «Пятнадцатилетний капитан», руководителю проекта «Паруса в городе» Сергею Помогаеву. Благодарственное письмо за вклад в развитие Гагаринского округа.

По итогам соревнований победителями парусной регаты-2022 стали 3 лучшие команды. Победителей наградили кубками с парусом, грамотами и памятными призами.

Лучшие команды парусной регаты 2022:

— «Летучий голландец» (Алексей Карих, Татьяна Афанасьева, Марина Симоненко);

— «Победа» (Роман Мальце, Людмила Мальцева, Евгений Парфенов);

— «Девчата» (Адель Полятинская, Ирина Мекюрдянова, Надежда Кондратьева).

В этот день все желающие прокатились на весельных лодках.

Праздничное мероприятие завершилось чаепитием и душевными песнями под гитару.

Отметим, под руководством директора ГОО Яхт-клуба «Пятнадцатилетний капитан» Сергея Помогаева этим летом парусному спорту впервые обучались подростки старше 15 лет и взрослые. В истории клуба это первая парусная регата для взрослых.

Участники проекта «Паруса в городе» всё лето готовились к соревнованиям по парусному спорту. Стоит отметить, что они занимались с нуля и показали отличные результаты. Цель принести командам победу вела яхтсменов бороться со стихией ветра до самого финиша.