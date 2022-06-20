На Базе будет газ

Столичные улицы 1 и 2-я База будут газифицированы по программе социальной газификации. Об этом заявили в «Сахатранснефтегаз» в ходе выездного совещания под председательством министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко. 26 заявок от жителей этого района уже поступило в адрес регионального оператора, 24 договора подписано. 45 домовладений запланировано к подключению, однако количество перспективных земельных участков на порядок больше – их 130.

Предъявите ордер

На 14 июня за 2022 год принято 3095 заявок. Для подключения в текущем году подписано 2339 договоров. Но есть трудность – долгая процедура выдачи ордеров на земляные работы. Об этом говорили на заседании республиканского штаба по социальной газификации. По итогам штаба поручено ускорить процессы для выдачи земляных ордеров.

Родной «Родничок»

Администрация детского сада «Родничок» поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района направила благодарность в адрес коллектива «Сахатранснефтегаз» и генерального директора компании Алексея Колодезникова за помощь в приобретении комплекта обучающих видеоматериалов для воспитанников детского сада. Напомним, что 20 апреля в ходе командировки в Вилюйский улус руководитель национальной газовой компании провёл рабочую встречу с заведующей детского сада Галиной Потаповой и обещал коллективу детского учреждения оказать благотворительную помощь.

«Террористы» не пройдут»

16 июня завершились масштабные учения на территории Якутского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Сотрудники газовой компании и представители ведомств отработали комплекс мер по локализации угрозы террористического акта. По итогам учений компании была выставлена оценка «Хорошо».

ПМЭФ

«Сахатранснефтегаз» будет обслуживать газовые сети в Южной Якутии. Об этом была достигнута договоренность по итогам рабочего совещания с ПАО «Газпром» по реализации Программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы под председательством Главы Якутии Айсена Николаева и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова на полях ПМЭФ-2022.

Как отметил руководитель национальной газовой компании Алексей Колодезников, по итогам детального обсуждения и при поддержке Главы Якутии Айсена Николаева достигнута договоренность, что компания «Сахатранснефтегаз», как организация имеющая соответствующий опыт и квалифицированный персонал, будет обслуживать газораспределительные сети в Южной Якутии, которые будет строить «Газпром».