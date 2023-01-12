На базе АГИКИ откроется «Добро.Центр»

Волонтерский «Добро.Центр» откроется на базе института культуры и искусств в Якутске.

Центр общественного развития «Добро.Центр», который будет заниматься развитием и поддержкой добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив, откроется в Якутске на базе Арктического государственного института культуры и искусств в 2023 году. Об этом сообщила ТАСС ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

«Первый на базе вузов Якутии «Добро.Центр» откроется в АГИКИ в 2023 году. Лицензионный договор о социальной франшизе подписан в декабре 2022 года с Ассоциацией волонтерских центров России» — сказала Игнатьева.

Ректор добавила, что главной задачей «Добро.Центра» АГИКИ станет воспитание нового поколения студенческих лидеров, способных формировать устойчивое сообщество. Центр будет профильным в области культуры и креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что Ассоциация волонтерских центров планирует открыть «Добро.Центры» в 1 117 городах России по социальной франшизе.

https://tass.ru/obschestvo/16782515



