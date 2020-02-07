На автозимнике в Вилюйском районе будут проведены дорожные работы

Дорога «Лючинская» от села Тымпы до Борогонцев получит 5-ю категорию. Это позволит использовать ее не только в зимний период, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Во время встречи с жителями села Тымпы в рамках отчета правительства Якутии о проделанной работе за 2019 год прозвучал вопрос, касающийся дороги-автозимника, являющейся связующим звеном между населенными пунктами Вилюйского улуса.

Если зимой дорога нареканий не вызывает, то летом и особенно осенью в распутицу по ней зачастую невозможно проехать.

Как отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Владимиров, специализированная комиссия из Хабаровска подтвердила, что эта дорога соответствует всем требованиям, чтобы ей была присвоена 5-я категория.

«Это позволит осуществлять на ней ремонтные работы и подготовку в летний период» — объяснил замминистра. Владимиров добавил, что осталось только внести изменения в постановление правительства. Это будет сделано в первом квартале 2020 года.

Напомним, в Вилюйском улусе проходит ежегодный отчет перед населением об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти за 2019 год. Делегацию возглавляет первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Алексей Стручков.