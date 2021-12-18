На автозимнике через Лену повышена грузоподъемность



На ледовой переправе по реке Лене, соединяющей Якутск и Мегино-Кангаласский район, в направлении «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» установлена​ грузоподъемность для проезда автотранспорта с общей массой до 20 тонн.

Решение принято комиссией в составе сотрудников Управления автодорог республики и МЧС России.

На 18 декабря на участках зимней переправы минимальная толщина льда составляет 72 см, максимальная — 88 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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