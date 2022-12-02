На автомобильных дорогах Усть-Янского района движение ограничено

Движение транспортных средств на автомобильных дорогах Усть-Янского района ограничено из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за обильного снегопада и сильного ветра с 01 декабря временно приостановлено движение транспортных средств по автомобильным дорогам п.Усть- Куйга – п.Депутатский и п.Усть-Куйга – с. Казачье в Усть-Янском улусе (районе)‼️

Дорожные участки приступят к устранению последствий непогоды после улучшения погодных условий.

Улучшение погодных условий ожидается с 05 декабря.

Фото: пресс-службы Источник: КП РС(Я) «Дороги Арктики»

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