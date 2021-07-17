17.07.2021
10:25
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Происшествия

На автодороге «Анабар» приостановлено движение

В связи с пожаром в придорожной лесной полосе, задымление и ограниченной видимостью на 170 км автодороги «Анабар» приостановлено движение всех автотранспортных средств на неопределённый срок.

Установлены соответствующие знаки и организовано дежурство силами подрядной организации МУАД АК «АЛРОСА». ​ ГКУ «Управтодор РС (Я)» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению. 

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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