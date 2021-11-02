На автодороге Яна временно ограничено движение автотранспорта

В связи со сложными погодными условиями, в виде непрекращающихся снегопадов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности жизни и здоровья граждан, приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» с 1 ноября 2021 г. временно ограничено движение для легкового транспорта по автомобильной дороге 510-км «Колыма» — Тополиное – Токума – Батагай – Усть-Куйга –Казачье – Нижнеянск (а/д «Яна») на участке км 0+000-км 188+680 в Томпонском районе Республики Саха (Якутия).

Фото: ЯСИА Источник: Управление автодорог РС(Я)

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