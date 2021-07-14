14.07.2021
19:56
185
Происшествия
На автодороге «Вилюй» восстановлена видимость
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что видимость на участке км 127-130 федеральной автодороги А-331 «Вилюй» восстановлена.
Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий.
При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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