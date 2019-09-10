10.09.2019
12:42
88
Якутия
На автодороге в Хангаласском районе установлены видеокамеры
На 67, 68 и 69 км. автодороги регионального значения «Умнас» на время проведения ремонтных работ установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры фиксируют нарушения встречного и попутного направления. Допустимая максимальная скорость на данном участке дороги составляет 50 км/ч.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на снижение скоростного режима на указанном участке автодороги «Умнас». Отметим, что именно превышение скорости лидирует в списке причин дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автодорогах. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны в пути!
Фото: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия).
Источник: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия).
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