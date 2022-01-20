20.01.2022
15:20
71
Якутия
На автодороге «Умнас» открыт зимник до села Солянка
ГКУ «Управтодор РС(Я)» информирует об открытии двух участков зимников автодороги «Умнас», соединяющих Хангаласский и Олекминский районы.
Согласно приказам ведомства, на участках зимней дороги с. Улахан-Ан — гр. Олекминского района и гр. Хангаласского улуса — с. Солянка разрешено движение автотранспорта с общим весом до 10 тонн. Минимальная толщина льда в Хангаласском районе составила 82 см, в Олекминском — 60 см.
Также сообщаем, что с 20 января увеличена грузоподъемность автозимника до 20 тонн на участке п. Джебарики-Хая — с. Охотский перевоз автодороги «Алдан», где минимальная толщина льда составляет 78 см.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
#На автодороге «Умнас» открыт зимник до села Солянка#Олекминский район#управление автодорог РС (Я)#Хангаласский улус
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