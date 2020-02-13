13.02.2020
13:00
153
Якутия
На автодороге «Сангар» возобновлено движение
На двух участках автозимников в Намском и Кобяйском улусах возобновлено движение. Проезжая часть расчищена от снега.
Напомним, из-за ухудшения погоды, сильного снегопада и метели на участках автомобильной дороги «Сангар» «Сангар-Ситте-Батамай-Булус» и «Сангар-Кальвица» было временно запрещено движение.
В связи с улучшением погодных условий на основании акта обследования автодороги движение для всех видов автотранспорта по автомобильной дороге «Сангар» открыто.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)
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