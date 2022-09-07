На автодороге «Нам» установили пункт весового контроля

Весогабаритный контроль грузовых автомобилей проводится на участке км 21+600 региональной автомобильной дороги «Нам» на территории Якутска в соответствии с протоколом совещания у председателя правительства РС(Я). По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», проверка касается любых грузовых авто, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. На месте с 7 сентября т.г. работают представители Управтодора республики совместно с сотрудниками государственного автодорожного надзора.

Фото: управтодор14.рф Источник: управтодор14.рф

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