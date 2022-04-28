28.04.2022
14:16
82
Якутия
На автодороге Лючинская введено ограничение
В Вилюйском и Кобяйском районах на участке с. Хампа — с. Мастах введено временное ограничение нагрузки на ось транспортных средств свыше 3 тонн .Ограничение установлено по приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)» в связи с переувлажнением земляного полотна и образованием колейности на участке км 0+000 — км 87+000 автодороги «Лючинская».
Источник: сайт управтодор14.рф
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