08.05.2021
14:21
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Происшествия

На автодороге «Лена» в серьезном ДТП пострадала семейная пара

7 мая  около 18 часов вечера  на ФАД А-360 «Лена» 776-м километре  33-летний  водитель неправильно выбрал скорость, не учёл дорожные условия,  в результате чего совершил наезд на металлическое дорожное ограждение.

В результате происшествия водитель и его супруга, сидевшая рядом, получили телесные повреждения. Оба доставлены инспекторами ДПС в отделение Томмотской больницы, где дежурным врачом установлены у мужчины сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы головы. Женщина  получила травму правой кисти, в амбулаторном лечении не нуждается.

Водитель автомобиля «Тойота Пассо» имеет удостоверение   по категории «В, В1», стаж вождения 12 лет. В момент ДТП был трезв, к административной ответственности за текущий год не привлекался.

Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит Вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье.  Будьте предельно внимательны на дорогах!!!  

Берегите себя и своих близких!

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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