На автодороге «Лена» в серьезном ДТП пострадала семейная пара

7 мая около 18 часов вечера на ФАД А-360 «Лена» 776-м километре 33-летний водитель неправильно выбрал скорость, не учёл дорожные условия, в результате чего совершил наезд на металлическое дорожное ограждение.

В результате происшествия водитель и его супруга, сидевшая рядом, получили телесные повреждения. Оба доставлены инспекторами ДПС в отделение Томмотской больницы, где дежурным врачом установлены у мужчины сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы головы. Женщина получила травму правой кисти, в амбулаторном лечении не нуждается.

Водитель автомобиля «Тойота Пассо» имеет удостоверение по категории «В, В1», стаж вождения 12 лет. В момент ДТП был трезв, к административной ответственности за текущий год не привлекался.

Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит Вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье. Будьте предельно внимательны на дорогах!!!

Берегите себя и своих близких!