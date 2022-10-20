На автодороге Лена сгорел КамАЗ — есть пострадавший

19 октября в 22:00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля на 945 км ФАД А-360 «Лена» в Алданском районе. К месту вызова были направлены силы и средства Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия пожарных наблюдался открытый огонь. В результате пожара пострадал мужчина 1980 г.р., автомобиль поврежден огнем на площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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