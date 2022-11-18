На автодороге Лена ухудшится погода — сильный ветер и снегопад!

Управление федеральной автодороги А-360 «Лена» обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий!

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена» сообщает, что в ближайшие несколько суток в Сковородинском и Тындинском районах Амурской области, а также на границе Амурской области и Якутии ожидается ухудшение погодных условий.

Прогнозируется обильный снегопад, усиление ветра в порывах 13 — 17 м/с.

В настоящее время в работах по зимнему содержанию участка уже задействовано 17 единиц дорожной техники. При необходимости количество техники будет увеличено до 27 единиц.

ФКУ Упрдор «Лена» рекомендует водителям осуществлять движение только на автомобилях, подготовленных к зимним условиям эксплуатации, иметь при себе запас горючего и цепи противоскольжения.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена» : 8(41145) 31218; 8924 173 12 18.

Обращаем внимание на низкую степень покрытия автодороги «Лена» сотовой связью. Позвонить или отправить сообщение можно в населенных пунктах, расположенных вдоль прохождения федеральной трассы А-360.