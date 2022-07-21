На автодороге Лена положили асфальт

Установлено более 2 тысяч метров барьерного ограждения.

Еще один гравийно-щебеночный участок трассы «Лена» в Алданском районе перевели в асфальтобетон. Дорожники также отремонтировали две водопропускные трубы. Установлены более 2 тысяч метров барьерного ограждения, около 20 дорожных знаков и свыше 100 сигнальных столбиков.

Упрдор «Лена» приведет в нормативное состояние еще 60 км трассы «Лена», 40 км из этого количества капитально отремонтируют.

За последние пять лет по заданию Росавтодора на федеральной трассе «Лена», общая протяженность которой 1157 км, ликвидировано около 500 км гравийно-щебеночных разрывов. На сегодняшний день в Амурской области и Якутии остается только 13 участков с переходным типом покрытия общей протяженностью 180 км. Эти работы завершат в 2024 году.