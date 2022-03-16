На автодороге «Индигир» закрыто движение

В Момском районе на участке региональной автодороге «Индигир» закрыто движение для всех видов транспортных средств

Устройство объезда вблизи невозможно.

16.03.2022 с 10:00 в связи с выходом наледи на всю ширину р. Индигир протяженностью около 10 км., прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке от 145 — 299 км. РАД «Индигир».

Участок выхода наледи находится в 31 км. севернее с. Чумпу-Кытыл Момского района и является опасным участком.Автозимник проходит по руслу реки между гор, устройство объезда вблизи невозможно.

В настоящее время на месте работают 3 единицы техники, дополнительно направлена техника из с.Хонуу. Необходимые временные дорожные знаки выставлены.

От п. Усть-Нера до с. Хонуу можно доехать через с. Сасыр по автомобильным дорогам «Арктика» и «Мома».

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении, заранее запланировать маршруты объезда, руководствоваться требованиями дорожных знаков, быть предельно внимательными и осторожными на этом участке дороги, особенно в темное время суток. В случае вынужденной остановки водителям необходимо выставить знак аварийной остановки и надеть световозвращающие жилеты, чтобы обозначить себя на дороге.