На автодороге «Анабар» возобновлено движение

ГКУ «Управтодор» сообщает о возобновлении движения на участке км 165+000 — 169+000 автомобильной дороги «Анабар» в Мирнинском районе в связи с тушением лесного пожара. С уважением,

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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