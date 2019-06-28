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На автодороге «Амга» ведутся дорожные работы

Во вторник, 25 июня, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сергей ВЛАДИМИРОВ совместно с генеральным директором ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Николаем Сивцевым провели проверку состояния автомобильной дороги «Амга» к VII Спортивным играм народов Якутии.

Дорога находится в удовлетворительном состоянии, сейчас по всей протяженности дороги подрядчиками ООО «Инвестдорстрой», Амгинский филиал ОА «РИК Автодор» и ООО «МКАД» ведется ямочный ремонт, отсыпка и выравнивание дорожного покрытия автогрейдером. Задействовано больше 10 единиц дорожной спецтехники.

Стоит отметить, что на данной дороге большую проблему создают большегрузные машины, которые портят дорожное покрытие. После них проезд для легковых автомобилей затрудняется и дорога чаще требует ремонта. Чтобы решить данную проблему и сохранить дорогу в нормальном состоянии на сегодняшний день установлен пункт весового контроля.

Помимо этого, участники выезда осмотрели ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на автомобильной дороге «Амга». Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии, на участках км 179+000 – 180+515, км 182+175 – 189+800 ремонтные работы выполняют ООО «Амма-суола» и Амгинский филиал АО «РИК Автодор». По словам подрядчиков, все запланированные в 2019 году ремонтные работы будут полностью выполнены в срок.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я).
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