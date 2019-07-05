На автодороге «Амга» опять размыло дорогу

В связи с ливневыми дождями и грозами повысился уровень воды в р. Алаах-Юнь. В результате этого произошел размыв дорожного полотна на участке км. 608-870 — 609+120 км. автодороги «Амга» в районе Усть-Майского улуса, сообщает ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)».

По информации ведомства после спада воды будет произведен осмотр, после которого пройдут работы по устранению разрушений для обеспечения транспортного сообщения. В данный момент уровень воды продолжает повышаться, проезда нет.