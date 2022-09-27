На автодорогах Якутии будет больше света

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ожидается ввод ряда объектов наружного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

На днях введен в строй объект в селе Тосу Вилюйского района, где проходит автомобильная дорога «Эдьигээн». Всего установлено 54 опоры со светильниками, а общая его протяженность составила более 2,1 км. Это второй объект, сданный в текущем году. Ранее, в апреле, в поселке Сангар дорожники сдали 3,2 км уличного освещения.

В октябре ожидается завершение аналогичных работ на автодорогах «Харбалах» и «Бетюн» в трех транзитных населенных пунктах Таттинского и Амгинского районов. Работа ведется по контрактам жизненного цикла в селах Чычымах (1,86 км), Сулгачи (1,24 км) и Абага (2,1 км).

Отметим, в этом году ГКУ «Управтодор РС(Я)» планирует установить 16,4 км уличного освещения в муниципалитетах по автодорогам «Мюрю»,»Кобяй», «Хатассы», «Бетюн», «Нам» и «Умнас», «Харбалаах», «Эдьигээн» и «Лючинская». Современные светильники обеспечат безопасность дорожного движения в поселке Сангар (Кобяйский район), селах Матта (Мегино-Кангаласский район), Абага и Сулгачи (Амгинский район), Новая Мурья (Ленский район), Чычымах (Таттинский район), Тосу (Вилюйский район). Помимо этого объема работ, в рамках реконструкции автодороги «Нам» в черте Якутска дорожники сдадут 7,2 км наружного освещения.