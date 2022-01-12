На автодорогах Горного района начнут работу камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

Федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассматривает фотовидеофиксацию нарушений Правил дорожного движения как один из эффективных инструментов сокращения уровня аварийности на дорогах страны.

Основной целью работы автоматических комплексов фотовидеофиксации является предупреждение нарушений ПДД. Прежде всего, установка автоматических комплексов должна повлиять на дисциплину водителей, предотвратить возможное правонарушение, а следовательно, и ДТП, которое оно может спровоцировать.

В настоящее время в Якутии эксплуатируется 154 комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, которые фиксируют превышение установленной скорости движения, нарушения правил остановки и стоянки, проезда на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД.

Проведенная оценка влияния на состояние аварийности средств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в местах их установки показала положительную динамику сокращения числа аварий, а также погибших и пострадавших в них людей.

В рамках реализации дополнительных мер по ограничению скоростного режима на автомобильных дорогах Горного района с 13 января текущего года начнут работу специальные транспортные средства, оборудованные мобильными камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Мобильные камеры фотовидеофиксации, также как и стационарные позволяют контролировать ситуацию на дороге и регистрировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме. Они не зависят от привязки к какому-либо местоположению, легко устанавливаются на борту специальных транспортных средств, особенность данных комплексов заключается в возможности фиксации правонарушений во время движения специального автомобиля.