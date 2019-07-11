На аварийном участке дороги «Нам» установили освещение

На автомобильной дороге «Нам» в рамках «Национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги» завершились работы по устройству наружного освещения. Объект сдан в эксплуатацию.

Работы по реализации мероприятий по устройству наружного освещения, светофорных объектов, замене барьерных ограждений и дорожных знаков входят в приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно паспорту регионального проекта столбы наружного освещения должны быть установлены в Намском, Хангаласском, Амгинском и Ленском улусах, а также на автодороге Якутск-Маган городского округа «город Якутск».

Всего в текущем году в соответствии с паспортом регионального проекта будет введено 163 столба. Из них 29 столбов наружного освещения уже установлены на автомобильной дороге «Нам» на участке км 21+130 – км 22+250.

«Ежегодно Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) утверждается перечень дорог, которые являются аварийно-опасными. Данный участок дороги в 2017 входил в этот перечень. Здесь происходили столкновения и наезды на пешеходов», – прокомментировала Софья Кузьмина, заместитель руководителя Департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РС (Я).

Также согласно паспорту в 2019 году будут установлены 11 295 пог.м барьерного ограждения; (Намский улус, Амгинский улус, Хангаласский улус, Ленский район, Мегино-Кангаласский улус) и 418 дорожных знаков; (Амгинский улус, Ленский район). Завершение всех работ запланировано до 30 сентября.