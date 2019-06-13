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13 июня 2019, 18:27
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На аттракционе в Якутске травмированы девочки: резонанс

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

11 июня 2019 года в средствах массовой информации появились сообщения о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе, установленном на Комсомольской площади города Якутска.

В ходе процессуальной проверки установлено, что 9 июня 2019 года во время посещения надувного аттракциона (батута) две пятилетние девочки упали с высоты более 1 метра и получили травмы. По предварительным данным, один ребенок получил перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья. Дети были доставлены в ГБУ РБ № 1 Национальный центр медицины, при этом девочка с травмой позвоночника госпитализирована.

Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку в отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей на наличие в их действиях признаков халатности.

В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.

Расследование продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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