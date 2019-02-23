АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.51
 74.33
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.02.2019, 16:21
Общество
Фотофакт
Женщины — автоинспекторы поздравили водителей Якутска
23.02.2019, 16:00
Политика
На «5+» оценили жители Якутска работу избранного депутата
23.02.2019, 15:42
Спорт
На военизированной эстафете МВД Якутии выбрали лучших
23.02.2019, 15:23
Спорт
Айсен Николаев проверил ход подготовки к Кубку мира
23.02.2019, 15:05
Спорт
Игры «Дети Азии» вернутся в Якутию
23.02.2019, 14:44
Общество
Николай Васильев: Светлое будущее зависит только от наших усилий
23.02.2019, 14:19
Красота & Здоровье
Япония планирует поставить медоборудование в Якутию
23.02.2019, 13:59
Желток
Видео
Позитив
Немцы познали Якутию
23.02.2019, 13:44
Экономика
Отличные подарки для мужчин и скидки в «Камельке»!
23.02.2019, 13:28
Общество
Лига отцов Якутии поздравляет с праздником настоящих мужчин
23.02.2019, 13:12
Культура & Образование
Фотофакт
Instagram
Актер Голливуда разместил видео с Sakhalife
23.02.2019, 12:57
Общество
Приглашают на первый дальневосточный форум женщин
23.02.2019, 12:39
Спорт
Якутские прыжки в солнечном Баку
23.02.2019, 12:16
Культура & Образование
Литературная премия — произведениям о Дальнем Востоке 
23.02.2019, 11:50
Общество
Видео
Instagram
Сардана Авксентьева поздравляет с Днем защитника
23.02.2019, 11:33
Спорт
Хапсагай. Две «абсолютки» по 100 тысяч
23.02.2019, 11:14
Общество
Интервью
Следователь Трофимов: Понять, что человек врет, просто
23.02.2019, 10:52
Происшествия
В Якутске угнали автомобиль
23.02.2019, 10:33
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло страшное ДТП
23.02.2019, 10:12
Общество
Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества
23.02.2019, 9:49
Общество
Сергей Ларионов поздравил с 23 февраля 
23.02.2019, 9:43
Происшествия
В Якутии горят автомобили, заброшенные и нежилые строения
23.02.2019, 0:45
Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и художницы
23.02.2019, 0:20
Экология
Долгожданная встреча Колыманы и Ломоносова состоится на следующей неделе
23.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 23 февраля 2019
22.02.2019, 20:43
Экономика
Айсен Николаев: Якутия – в тройке лидеров России по добыче золота
22.02.2019, 19:41
Культура & Образование
Первые гастроли театра танца в Новом году по Момской земле
22.02.2019, 19:34
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
22.02.2019, 19:15
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
22.02.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутске пройдет Читательский марафон: 20 заданий, 10 месяцев на выполнение
22.02.2019, 17:50
Культура & Образование
«Сосновый бор» приглашает школьников на «Каникулы пяти Королевств» 
22.02.2019, 17:40
Культура & Образование
Объявление
24 марта пройдет Республиканская творческая олимпиада «Классный класс»
22.02.2019, 17:30
Общество
Иван Слепцов поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 17:20
Спорт
Легенды борьбы Японии Такада и Томияма станут почетными гостями Кубка мира в Якутске
22.02.2019, 17:10
Красота & Здоровье
«Яфановская» больница перейдёт в структуру Минздрава Якутии
22.02.2019, 17:00
Красота & Здоровье
Центр СПИД проведёт в ТРК «Туймаада» акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!»
22.02.2019, 16:45
Путешествия
ТурЛюкс дарит скидки мужчинам на покупку любого тура!
22.02.2019, 16:30
Экономика
В ЛОРПе прошли спортивные состязания «А ну-ка парни!» 
22.02.2019, 16:15
Общество
В Якутске состоялся смотр песни и строя среди профсоюзных команд
22.02.2019, 16:00
Общество
Награда из рук Горбачева: Единственный юкагир, воевавший в Афганистане, родом из Якутии
22.02.2019, 15:50
Экономика
«Саха чэй» — Сир планета үрдүнэн саамай хотугу чэй
22.02.2019, 15:40
Экономика
BASCONI: Горячие скидки на всю мужскую обувь!
22.02.2019, 15:30
Общество
Елена Голомарева: Якутску нужен Деловой центр для инвалидов
22.02.2019, 15:15
Экономика
Валерий Шарин: Газовиками работают настоящие мужчины
22.02.2019, 15:00
Культура & Образование
2 марта в Якутске родители напишут ЕГЭ
22.02.2019, 14:40
Якутск
Новое назначение в мэрии Якутска
22.02.2019, 14:30
Культура & Образование
В Якутской ГСХА прошли военно-спортивные соревнования
22.02.2019, 14:20
Общество
Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 14:00
Политика
Фотофакт
Глава Якутии поздравил с золотой свадьбой семейные пары из Алдана
22.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Оптимисты выполняют супружеский долг рано утром
22.02.2019, 13:00
Экономика
Интервью
Кому в Якутии компенсируют плату за капремонт?
22.02.2019, 12:51
Экономика
В Якутске чествовали легендарного газовика-первопроходца
22.02.2019, 12:46
Якутия
Что волнует жителей Вилюйского улуса?
22.02.2019, 12:30
Якутск
Видео
Фотофакт
Самый популярный каток Якутска готовится к открытию
22.02.2019, 12:29
Политика
Ил Дархан поставил задачи по повышению рождаемости и снижению смертности в Якутии
22.02.2019, 12:17
Происшествия
Мать-алкоголичка украла у дочери телевизор
22.02.2019, 12:11
Общество
Глава ФНПР обсудил с Путиным «северные» выплаты
22.02.2019, 12:03
Якутия
В Аллаиховском улусе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
22.02.2019, 11:48
Финансы
Как защитить банковскую карту от мошенников: Советы Алмазэргиэнбанка
22.02.2019, 11:37
Якутск
Депутаты ждут ответа Сарданы Авксентьевой
22.02.2019, 11:25
Спорт
Максим Афонин выступит на чемпионате Европы
22.02.2019, 11:22
Происшествия
Якутянка хотела купить щенка бигля, а нарвалась на мошенников
22.02.2019, 11:08
Общество
Василий Шимохин поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
22.02.2019, 10:41
Общество
Интервью
Майор Самарский всегда на высоте
22.02.2019, 10:29
Общество
День защитника Отечества: история праздника 23 февраля
22.02.2019, 10:17
Спорт
Мужчины Республиканской больницы №2 померялись силами
22.02.2019, 10:06
Общество
Вице-премьер Якутии: Мы учли все недочеты первой программы по переселению из аварийного жилья
22.02.2019, 10:00
Общество
Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем защитника!
22.02.2019, 9:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Полпредство Чувашии при президенте России
22.02.2019, 9:49
Культура & Образование
Кадровые перестановки в Якутске
Архив новостей
Политика
23 февраля 2019, 16:00
119

На «5+» оценили жители Якутска работу избранного депутата

21 февраля в актовом зале средней школы № 7, по сложившейся уже доброй традиции, депутат Якутской городской Думы от одномандатного Алексеевского избирательного округа № 6 ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич отчитался перед своими избирателями о проделанной им депутатской работе за прошедший 2018 год.

На отчет депутата пришли активисты и общественность, а также представители учреждений и организаций Центрального, Строительного и Октябрьского округов, кварталы которых под номерами 51, 71, 72, 73, 74, 128, 129 формируют Алексеевский избирательный округ № 6. Много было студенческой молодежи из учебных заведений округа, которые пришли послушать своего депутата.

   

На большом экране сменяли одна другую фотографии многочисленных городских мероприятий, которые были организованы Николаем ВАСИЛЬЕВЫМ или в которых он участвовал. На фотографиях многие присутствующие могли видеть свои лица. Депутат Васильев в выступлении отметил :

«Многое из того, что вы услышите сегодня в моем докладе, было осуществлено при вашем непосредственном деятельном участии или с вашей помощью и содействием».

Предваряя отчетный доклад депутата, перед полным залом выступил вокальный фольклорный ансамбль Совета ветеранов Строительного округа «Сата», под аплодисменты благодарных зрителей исполнивший зажигательную песню.

На сцену в президиум поднялись сам депутат Н.Н.ВАСИЛЬЕВ, его коллега депутат Н.Н. ПАХОМОВА, начальник Управления Строительного округа С.А.МИХАЙЛОВ, и.о. начальника Октябрьского округа Л.А.ВОРОБЬЕВА, зам.начальника Центрального округа по общим вопросам Х.Н.ДАНИЛОВА.

Николай ВАСИЛЬЕВ сердечно поблагодарил избирателей за то, что ему вновь оказали высокое доверие и избрали депутатом в четвертый раз. Это дает ему возможность работать эффективно и планомерно, постоянно отстаивать интересы округа при разработке перспективных планов развития, благоустройства и ремонта, участвовать в формировании социальных программ и проектов, а затем контролировать ход их выполнения, расходы статей бюджета и многое другое.

Николай Николаевич сказал:

«Много лет назад я выбрал своим призванием защиту здоровья и человеческих жизней. Как врач, я лечу людей, а как действующий депутат, я ставлю своей целью сделать более здоровым и справедливым наше общество. Главным своим достижением в депутатской работе я считаю то, что Алексеевский избирательный округ за последнее десятилетие стал фактически центром Якутска, визитной карточкой его благоустройства и комфортности проживания. Округ активно застраивается современными зданиями, большинство ветхих аварийных домов снесены, их жильцы получили благоустроенные квартиры, асфальтируются внутриквартальные дороги, строятся детские и спортивные площадки, озеленяются дворовые территории. Это прекрасный результат нашей с вами постоянной работы, уважаемые избиратели!»

Важнейшим в своей депутатской работе он считает свое председательство в Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту. Данную комиссию, без преувеличений, можно назвать краеугольным камнем в фундаменте развития в Якутске местного самоуправления. Ведь в число основных целей и задач постоянной комиссии входит обеспечение законности всех решений, принимаемых Якутской городской Думой, юридической легитимности всей ее нормотворческой работы.

Также Николай ВАСИЛЬЕВ – деятельный член Постоянной комиссии по социальной политике, которая осуществляет контрольные полномочия над муниципальными структурами, такими как: Управление образования, Управление спорта, Комиссия по делам несовершеннолетних, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации
ГО «город Якутск» и т.д.

Николай ВАСИЛЬЕВ придает важнейшее значение личному приему избирателей, который проводится 4 раза в год. Только в личном разговоре можно реально узнать, что волнует избирателей, как корректировать свою дальнейшую депутатскую работу, какие вопросы приоритетны, какие задачи перед собой следует ставить и решать.

В завершение своего отчета Николай Николаевич поделился с избирателями своими планами депутатской работы на 2019 год. В связи с основными положениями ежегодного Послания Президента РФ В.В.ПУТИНА Федеральному собранию от 20 февраля, направленными на социальное развитие общества, Николай ВАСИЛЬЕВ выразил твердую уверенность в том, что городские депутаты, Окружная администрация, управления округов, общественные организации, все активисты и неравнодушные горожане должны консолидироваться и работать еще больше.

После выступления депутат ВАСИЛЬЕВ отвечал на вопросы из зала. Практически каждый выступающий, получив в руки микрофон, благодарил депутата ВАСИЛЬЕВА за оказанную когда-то помощь. Выступали представители учреждений и общественных организаций округов, активисты и ветераны: ГАБЫШЕВ М.С. — Руководитель регионального Союза «Российское воинское братство», народный депутат Государственного Собрания Ил Тумэн, директор ГБУ РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», ДМИТРИЕВА В.И.- председатель Совета ветеранов Центрального округа; ЕГОРОВА Т.Д. — председатель Совета женщин Центрального округа, АМЫДАЕВА М.Н. — представитель Лиги женщин Якутска, ПРОХОРОВА И.Е. зам.директора СОШ№7 по воспитательной работе, Доброхотова В.В. – председатель ТСЖ в 51 квартале, НИКОЛАЕВ П.Д. — ветеран тыла, КИЛЯБИТОВА Ф.С. – жительница Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов, студенты ЯСХТ. Все выступающие предлагали оценить работу депутата Николая ВАСИЛЬЕВА на «5» или даже на «5+».

Следующей частью отчета – торжественной, было награждение почетными грамотами и благодарственными письмами всех тех, кто оказывает поддержку и содействие в депутатской
работе. Всего было наградили 27 горожан, внесших большой вклад в развитие Алексеевского
избирательного округа за 2018 год. Также от имени Регионального Союза «Российское воинское братство» народный депутат Государственного Собрания Ил Тумэн ГАБЫШЕВ М.С. и полковник ФЕДОРОВ Э.Д. вручили памятные медали «100 лет Советской Армии и Военно- морскому флоту» участнику Великой Отечественной войны ПЛАТОНОВУ П.Н. и члену ВОИ г.Якутска, председателю Совета жильцов Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов ШЕЛКОВНИКОВУ М.Г.

Кроме того, Николай ВАСИЛЬЕВ поздравил избирателей с наступающим Днем защитников Отечества и вручил именные поздравительные открытки и подарки участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ, ветеранам тыла и труда. Он сердечно поздравил с Днем защитника Отечества участника ВОВ ПЛАТОНОВА Павла Николаевича, а
ветерана труда ЕФИМОВА Степана Семеновича – активиста «Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов», от всей души поздравил еще и с днем рождения. Депутатский отчет завершился в теплой и дружественной обстановке замечательной песней, в проникновенном исполнении артиста Эдуарда ТАЛАНОВА — «Я люблю тебя, жизнь».

Подытоживая результаты этого удивительно праздничного мероприятия, можно сказать от имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6: «Отличная работа, депутат Николай ВАСИЛЬЕВ!»

Источник: С.АНДРЕЕВ
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.02.2019, 11:35
Опрос
Интересно
Жизнь
Народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
21.02.2019, 11:33
Культура & Образование
«Петя и волк» впервые на якутском языке
17.02.2019, 16:17
Колонка
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
21.02.2019, 12:23
Колонка
Некролог
Ушла из жизни артистка Саха театра
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
21.02.2019, 12:13
Спорт
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
22.02.2019, 19:34
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
23.02.2019

Япония планирует поставить медоборудование в Якутию

Общество
23.02.2019

Лига отцов Якутии поздравляет с праздником настоящих мужчин

Фотофакт
Instagram
Культура & Образование
23.02.2019

Актер Голливуда разместил видео с Sakhalife

Фотофакт
Происшествия
23.02.2019

В Якутии произошло страшное ДТП

Общество
23.02.2019

Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества

Экология
23.02.2019

Долгожданная встреча Колыманы и Ломоносова состоится на следующей неделе

Культура & Образование
22.02.2019

Первые гастроли театра танца в Новом году по Момской земле

Общество
22.02.2019

Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки