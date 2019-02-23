На «5+» оценили жители Якутска работу избранного депутата

21 февраля в актовом зале средней школы № 7, по сложившейся уже доброй традиции, депутат Якутской городской Думы от одномандатного Алексеевского избирательного округа № 6 ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич отчитался перед своими избирателями о проделанной им депутатской работе за прошедший 2018 год.

На отчет депутата пришли активисты и общественность, а также представители учреждений и организаций Центрального, Строительного и Октябрьского округов, кварталы которых под номерами 51, 71, 72, 73, 74, 128, 129 формируют Алексеевский избирательный округ № 6. Много было студенческой молодежи из учебных заведений округа, которые пришли послушать своего депутата.

На большом экране сменяли одна другую фотографии многочисленных городских мероприятий, которые были организованы Николаем ВАСИЛЬЕВЫМ или в которых он участвовал. На фотографиях многие присутствующие могли видеть свои лица. Депутат Васильев в выступлении отметил :

«Многое из того, что вы услышите сегодня в моем докладе, было осуществлено при вашем непосредственном деятельном участии или с вашей помощью и содействием».

Предваряя отчетный доклад депутата, перед полным залом выступил вокальный фольклорный ансамбль Совета ветеранов Строительного округа «Сата», под аплодисменты благодарных зрителей исполнивший зажигательную песню.

На сцену в президиум поднялись сам депутат Н.Н.ВАСИЛЬЕВ, его коллега депутат Н.Н. ПАХОМОВА, начальник Управления Строительного округа С.А.МИХАЙЛОВ, и.о. начальника Октябрьского округа Л.А.ВОРОБЬЕВА, зам.начальника Центрального округа по общим вопросам Х.Н.ДАНИЛОВА.

Николай ВАСИЛЬЕВ сердечно поблагодарил избирателей за то, что ему вновь оказали высокое доверие и избрали депутатом в четвертый раз. Это дает ему возможность работать эффективно и планомерно, постоянно отстаивать интересы округа при разработке перспективных планов развития, благоустройства и ремонта, участвовать в формировании социальных программ и проектов, а затем контролировать ход их выполнения, расходы статей бюджета и многое другое.

Николай Николаевич сказал:

«Много лет назад я выбрал своим призванием защиту здоровья и человеческих жизней. Как врач, я лечу людей, а как действующий депутат, я ставлю своей целью сделать более здоровым и справедливым наше общество. Главным своим достижением в депутатской работе я считаю то, что Алексеевский избирательный округ за последнее десятилетие стал фактически центром Якутска, визитной карточкой его благоустройства и комфортности проживания. Округ активно застраивается современными зданиями, большинство ветхих аварийных домов снесены, их жильцы получили благоустроенные квартиры, асфальтируются внутриквартальные дороги, строятся детские и спортивные площадки, озеленяются дворовые территории. Это прекрасный результат нашей с вами постоянной работы, уважаемые избиратели!»

Важнейшим в своей депутатской работе он считает свое председательство в Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту. Данную комиссию, без преувеличений, можно назвать краеугольным камнем в фундаменте развития в Якутске местного самоуправления. Ведь в число основных целей и задач постоянной комиссии входит обеспечение законности всех решений, принимаемых Якутской городской Думой, юридической легитимности всей ее нормотворческой работы.

Также Николай ВАСИЛЬЕВ – деятельный член Постоянной комиссии по социальной политике, которая осуществляет контрольные полномочия над муниципальными структурами, такими как: Управление образования, Управление спорта, Комиссия по делам несовершеннолетних, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации

ГО «город Якутск» и т.д.

Николай ВАСИЛЬЕВ придает важнейшее значение личному приему избирателей, который проводится 4 раза в год. Только в личном разговоре можно реально узнать, что волнует избирателей, как корректировать свою дальнейшую депутатскую работу, какие вопросы приоритетны, какие задачи перед собой следует ставить и решать.

В завершение своего отчета Николай Николаевич поделился с избирателями своими планами депутатской работы на 2019 год. В связи с основными положениями ежегодного Послания Президента РФ В.В.ПУТИНА Федеральному собранию от 20 февраля, направленными на социальное развитие общества, Николай ВАСИЛЬЕВ выразил твердую уверенность в том, что городские депутаты, Окружная администрация, управления округов, общественные организации, все активисты и неравнодушные горожане должны консолидироваться и работать еще больше.

После выступления депутат ВАСИЛЬЕВ отвечал на вопросы из зала. Практически каждый выступающий, получив в руки микрофон, благодарил депутата ВАСИЛЬЕВА за оказанную когда-то помощь. Выступали представители учреждений и общественных организаций округов, активисты и ветераны: ГАБЫШЕВ М.С. — Руководитель регионального Союза «Российское воинское братство», народный депутат Государственного Собрания Ил Тумэн, директор ГБУ РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», ДМИТРИЕВА В.И.- председатель Совета ветеранов Центрального округа; ЕГОРОВА Т.Д. — председатель Совета женщин Центрального округа, АМЫДАЕВА М.Н. — представитель Лиги женщин Якутска, ПРОХОРОВА И.Е. зам.директора СОШ№7 по воспитательной работе, Доброхотова В.В. – председатель ТСЖ в 51 квартале, НИКОЛАЕВ П.Д. — ветеран тыла, КИЛЯБИТОВА Ф.С. – жительница Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов, студенты ЯСХТ. Все выступающие предлагали оценить работу депутата Николая ВАСИЛЬЕВА на «5» или даже на «5+».

Следующей частью отчета – торжественной, было награждение почетными грамотами и благодарственными письмами всех тех, кто оказывает поддержку и содействие в депутатской

работе. Всего было наградили 27 горожан, внесших большой вклад в развитие Алексеевского

избирательного округа за 2018 год. Также от имени Регионального Союза «Российское воинское братство» народный депутат Государственного Собрания Ил Тумэн ГАБЫШЕВ М.С. и полковник ФЕДОРОВ Э.Д. вручили памятные медали «100 лет Советской Армии и Военно- морскому флоту» участнику Великой Отечественной войны ПЛАТОНОВУ П.Н. и члену ВОИ г.Якутска, председателю Совета жильцов Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов ШЕЛКОВНИКОВУ М.Г.

Кроме того, Николай ВАСИЛЬЕВ поздравил избирателей с наступающим Днем защитников Отечества и вручил именные поздравительные открытки и подарки участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ, ветеранам тыла и труда. Он сердечно поздравил с Днем защитника Отечества участника ВОВ ПЛАТОНОВА Павла Николаевича, а

ветерана труда ЕФИМОВА Степана Семеновича – активиста «Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов», от всей души поздравил еще и с днем рождения. Депутатский отчет завершился в теплой и дружественной обстановке замечательной песней, в проникновенном исполнении артиста Эдуарда ТАЛАНОВА — «Я люблю тебя, жизнь».

Подытоживая результаты этого удивительно праздничного мероприятия, можно сказать от имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6: «Отличная работа, депутат Николай ВАСИЛЬЕВ!»