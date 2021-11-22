На 34 очередной сессии Якутской городской Думы рассмотрят 34 вопроса
На президиуме Якутской городской Думы утвердили проект повестки заседания 34 очередной сессии, которая состоится 24 ноября. Депутаты на сессии рассмотрят тридцать четыре вопроса, одобренные к рассмотрению на президиуме.
Так, в соответствии с федеральным законом, предложено внести изменения в Устав городского округа г. Якутск.
Как пояснил Айаал Ноговицын, начальник правового департамента Окружной администрации, федеральным законом налагаются определенные ограничения на работников муниципальной службы. К примеру, муниципальный служащий не имеет право быть гражданином, подданным иностранного государства, но по некоторым дружественным странам, имеется разрешение. Это касается главы города, депутатов и служащих.
На сессии также рассмотрят основной финансовый документ столицы республики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в первом чтении.
Так, прогнозный объем доходов городского бюджета на 2022 г. составит 9 млрд. руб., в том числе налоговые доходы 8,6 млрд. руб. и неналоговые доходы 450 млн. руб. Расходы бюджета на уровне 9,3 млрд. руб., дефицит бюджета- 272 млн. руб. что составляет 3%.
Сергей Черных отметил, что на постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы было принято данный проект поддержать. По его словам, в протокол комиссии внесены рекомендации Контрольно-счетной палаты г. Якутска. Кроме того, будет создана рабочая группа, куда войдут представители Окружной администрации и Якутской городской Думы для доработки рекомендаций ко второму чтению.
На сессии также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в нормативно-правовые акты Якутской городской Думы в сфере правил землепользования и застройки городского округа, правил благоустройства, установки и эксплуатации рекламных конструкций и.т.д.
По уточнению Северины Архиповой, начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска, вносятся изменения, согласно новому федеральному закону № 150 от 26 мая 2021г. о внесении изменений в статью № 19 ФЗ о рекламе. Теперь распространение звуковой рекламы с помощью звукотехнического оборудования на внешних стенах, крыше зданий не допускается. Поэтому рекламные видеоролики на улицах города могут транслироваться без звука.
Помимо этого, рассмотрят вопрос о внесении изменений в действующие правила благоустройства в части уточнения границ прилегающих территорий, которую необходимо содержать в чистоте.
На президиуме для включения в повестку 34 очередной сессии был одобрен проект по утверждению программы приватизации муниципального имущества, это два свайных поля, расположенные в п. Маган и Тулагино для строительства 24 квартирного жилого дома.
На сессии также рассмотрят внесение изменений в нормативно-правовые акты Якутской городской Думы от 2013 года № 151 и от 2017 г. № 333.
«Это касается самозанятых лиц, которые определяются как физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. К ним применяется налог на профессиональный доход. Во втором случае, в соответствие приводится наименование порядка. Изменение не носит существенный характер», — уточнил Игнатий Попов, и.о. начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска.
Предпринимателям, осуществляющим социально-значимую деятельность, предоставляется в аренду муниципальное имущество, сроком не менее 5 лет. На первый год им предоставляется скидка в размере 30%, второй год 15%, третий год 5%. В случае внесения изменений в нормативно-правовой акт, в этот перечень войдут самозанятые.
Депутаты Якутской городской Думы, помимо этого рассмотрят вопросы, которые касаются ограничений на муниципальных служащих, присвоения классных чинов, установки мемориальной доски.
На повестку будут вынесены вопросы о награждении якутян знаками отличия, нагрудными знаками, медалью «Трудовая доблесть», а также почетным знаком «Слава матери» по предоставленным спискам от разных ведомств.
Помимо этого, предложено установить мемориальные доски в честь заслуженного врача РСФСР, который провел более 1000 операций Бориса Егорова. И капитану милиции, Владиславу Фелькеру, заместителю командира батальона ППС УВД г. Якутска, не вернувшегося со служебной командировки из Северного Кавказа и награжденного орденом мужества.
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