На 34 километре Покровского тракта установлены камеры фотовидеофиксации 

На автодороге регионального значения «Умнас» осуществляются ремонтные работы, в связи с чем ограничен скоростной режим.
С 21 мая на 34-м километре автодороги регионального значения «Умнас» установлены дополнительные передвижные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Данная мера принята для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на участке дороги, где будут осуществляться ремонтные работы. В связи с этим введено ограничение движения до 50 км в час, установлены соответствующие информационные таблички и щиты.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на снижение скоростного режима на указанном участке автодороги «Умнас».
Источник: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия).