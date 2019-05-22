На 34 километре Покровского тракта установлены камеры фотовидеофиксации

На автодороге регионального значения «Умнас» осуществляются ремонтные работы, в связи с чем ограничен скоростной режим. С 21 мая на 34-м километре автодороги регионального значения «Умнас» установлены дополнительные передвижные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Данная мера принята для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на участке дороги, где будут осуществляться ремонтные работы. В связи с этим введено ограничение движения до 50 км в час, установлены соответствующие информационные таблички и щиты. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на снижение скоростного режима на указанном участке автодороги «Умнас». Источник: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия).

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