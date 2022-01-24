На 24 января в Якутии — 1 211 заболевших

На 24.01.2022 г. выявлено 1211 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 920 случаев,

— Мегино-Кангаласский район — 139 случаев,

— Алданский район — 47 случаев,

— Мирнинский район – 38 случаев,

— Хангаласский район – 29 случаев,

— Нерюнгринский район – 20 случаев,

— Нюрбинский район – 7 случаев,

— Намский район — 6 случаев,

— Верхневилюйский район – 4 случая,

— Таттинский район -1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 6972 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 885 833 теста.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: t.me/balabkinaov /32604

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