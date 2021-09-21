На 21 сентября Вилюйский улус вырвался вперед по заготовке сена

По состоянию на сегодняшний день в Якутии скошено 373 899 га, заготовлено 375 479 тонны сена, что составляет 82% от плана. Об этом сегодня, 21 сентября, в ходе брифинга по итогам кормозаготовительной кампании сообщил заместитель председателя Правительства Якутии Михаил Никифоров.

По данным Минсельхоза республики, заготовлено 20 696 тонн силоса, что составляет 77% от плана, сенажа – 7 445 тонн, что составляет 50% от плана.

Михаил Никифоров особо отметил Вилюйский улус, который уже выполнил план по заготовке сена.

«Более 90% от плана выполнили Верхневилюйский, Амгинский и Таттинский улусы, более 80 % от плана – Нюрбинский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский и Намский районы», – сообщил вице-премьер.

Наибольшее отставание от плана, по данным Никифорова, наблюдается в Томпонском и Усть-Алданском улусах.

Михаил Никифоров напомнил, что Министерством сельского хозяйства республики ведётся работа по приобретению и доставке сена из других регионов страны. «С учётом эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Амурской области, Забайкальском крае и в ряде субъектов Российской Федерации будем принимать решения об ограничении завоза грубых кормов в Республику Саха (Якутия)», – сказал Михаил Никифоров.

В связи с этим, по словам вице-премьера, в муниципальные образования, выполнившие план по заготовке сена более чем на 80%, сено из других регионов не будет доставляться. «Будем принимать решения по внутриулусной и межулусной доставке сена», – добавил он.

В основном сено будет доставляться в Усть-Алданский, Томпонский районы и ряд наслегов Чурапчинского улуса.