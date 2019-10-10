На 203 микрорайоне показали новый стандарт благоустройства

Выбирая себе жилье в многоквартирном доме, мы обращаем внимание на массу нюансов – цену, состояние квартиры, общедомовых помещений, лифтов, инфраструктуру. Большую роль играет и состояние общедомовой территории, ведь каждый день, выходя на работу и выглядывая из окна, мы будем лицезреть одну и ту же картину. Но не всегда ожидания соответствуют реальности и значению благоустройства и озеленения придомовых территорий уделяется должное внимание. Каким должно быть современное благоустройство придомовой территории многоквартирного дома? Проект застройщика «АЭБ Капитал» совместно с архитектурным бюро «Восток +» показал отличий пример. Здесь дворовая территория максимально благоустроена, имеет озеленение и даже фонтан. Все выглядит очень удобно, эстетично и современно.

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Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева:

— Хочется выделить подход застройщика — компании «АЭБ Капитал» в части формирования современной комфортной городской среды. В марте прошлого года, в 2018 году по инициативе коммерческого директора «АЭБ Капитал» Майи Ивановой, мы провели интересный архитектурный конкурс с международным участием. Одним из участников был архитектор из Индии. Конкурс был направлен на поиски эскизных решений комплексного благоустройства, включающего не только дворовую территорию, но и решения входных групп и интерьеров подъездов и подземных гаражей.

Сегодня мы видим реализацию проекта одни в один! Компания «Восток+» под руководством молодого архитектора Светланы Бугаевой представила проектные решения, которые застройщик реализовал полностью. Впервые в Якутске мы видим пример современных входных зон с прозрачными дверями и навигацией в подъездах. В благоустройстве двора надо выделить использование покрытий разной фактуры: лаконичная тротуарная плитка, простой формы и неброских цветов, террасная доска из лиственницы. Особое внимание уделено озеленению, застройщик привлёк профессионального озеленителя Галину Пинигину. Также большим бонусом является современный цветовой фонтан. Особенно хочется отметить продуманный дизайн малых архитектурных форм – лавочек и урн.

Хочется поблагодарить архитекторов, строителей и партнеров в лице компании руководства компании «АЭБ Капитал», которые задают новый стандарт Благоустройства, на который надо нацеливаться. Если заданный уровень подхода к строительству жилых комплексов будет развиваться дальше — то город Якутск действительно преобразится и будет соответствовать своему статусу.

Руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Мария Скрябина:

— Что было нарисовано архитекторами, воплотилось в жизнь. Приятно было работать с «АЭБ Капитал». В проекте благоустройства использованы недорогие и экологичные материалы — металл, дерево. А также будет много зелени. Ждем весну, чтобы увидеть проект во всей красе!